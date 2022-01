Rieti Covid, morta donna di 78 anni. I nuovi casi sono 275 e i guariti 414

29 gennaio 2022 a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 275 nuovi soggetti positivi al test Covid. Lo scrive Asl, nel bollettino sull'emergenza coronaviruis di sabato 29 gennaio. Viene ufficializzato il decesso di donna di 78 anni che ricoverata in Malattie Infettive all'ospedale San Camillo De Lellis e che nel comunicato viene definita e paziente complesso/fragile – vaccinato. I guariti sono 414. Totale positivi: 6.613.

I nuovi casi: Rieti (76) – Amatrice (3) – Antrodoco (5) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (6) – Borgorose (3) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (3) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (13) – Collalto Sabino (1) – Colle di Tora (2) – Collevecchio (3) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (24) – Fiamignano (2) – Forano (6) – Greccio (3) – Leonessa (6) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (11) – Mompeo (2) – Montasola (3) – Monte S. Giovanni (1) – Montebuono (3) – Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (11) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (6) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (12) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (8) – Poggio Moiano (7) – Poggio Nativo (3) – Poggio S. Lorenzo (2) – Pozzaglia Sabina (2) – Salisano (1) – Scandriglia (10) – Selci (1) – Stimigliano (4) – Tarano (2) – Toffia (3) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2) – Varco Sabino (1).

Si registrano 414 nuovi guariti: (139) Rieti – (6) Amatrice – (4) Antrodoco – (5) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (28) Borgorose – (7) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (3) Casperia – (3) Castel S. Angelo – (19) Cittaducale – (5) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (1) Concerviano – (2) Configni – (13) Contigliano – (1) Cottanello – (15) Fara in Sabina – (5) Fiamignano – (10) Forano – (5) Frasso Sabino – (7) Greccio – (2) Leonessa – (8) Magliano Sabina – (2) Micigliano – (1) Mompeo – (1) Montasola – (4) Montebuono – (5) Monteleone Sabino – (16) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (5) Pescorocchiano – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (28) Poggio Mirteto – (5) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (3) Poggio S. Lorenzo – (2) Pozzaglia Sabina – (2) Rivodutri – (1) Salisano – (10) Scandriglia – (2) Selci – (9) Stimigliano – (1) Tarano – (3) Toffia – (6) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina – (1) Turania – (1) Varco Sabino. Numero tamponi eseguiti: 2.600. Totale tamponi eseguiti: 233.998. 1 positivo è stato preso in carico dalla Asl di competenza territoriale.

