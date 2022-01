Rieti, eroina in città. Cinque nigeriani arrestati per spaccio

29 gennaio 2022 a

a

a

Nei giorni scorsi, agenti della polizia hanno arrestato cinque cittadini nigeriani, due in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.ip del Tribunale di Rieti e tre in flagranza di reato. Per tutti le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno preso avvio lo scorso anno dopo il sequestro, operato da una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Rieti, di alcune dosi di eroina che due giovani reatini avevano appena acquistato da un ragazzo di colore che si era repentinamente allontanato dal posto.

Il bilancio dei carabinieri: 143 arresti in un anno, sequestrati 4 chili di droga

Partendo da questo episodio di spaccio, attraverso un'attività investigativa condotta con metodi tradizionali, gli investigatori della Polizia di Stato sono riusciti ad identificare due giovani nigeriani, uno dei quali irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale e l'altro in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, i quali erano soliti spacciare eroina per le vie del centro storico reatino e in zona viale Matteucci. Le indagini hanno consentito di accertare che i medesimi, in un ristretto arco temporale, avevano ceduto centinaia di dosi di eroina a numerosi acquirenti reatini, appartenenti a diverse fasce di età, per i quali erano diventati un sicuro punto di riferimento. Il gip del Tribunale di Rieti, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero titolare dell'indagine, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli stranieri. Le misure sono state eseguite nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile con l'ausilio di unità cinofile addestrate per la ricerca di stupefacenti. Uno dei destinatari di misura cautelare è stato rintracciato, all'alba, in un appartamento ubicato nella centrale via San Francesco. Nell'abitazione, un piccolo monolocale, che lo stesso condivideva con altri tre connazionali, sono stati rinvenuti 367 grammi di eroina e 97 grammi di cocaina. La sostanza era contenuta in involucri da 10 grammi l'uno, pronti per essere suddivisi in dosi. Nel|'abitazione sono stati inoltre rinvenuti bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale idoneo al confezionamento e denaro contante, presumibilmente provento di spaccio.

Cocaina nascosta nel camino, arrestato un giovane

Al termine degli accertamenti di rito, i quattro nigeriani sono stati, quindi, arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Il secondo destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere e stato invece rintracciato e catturato in un appartamento ubicato nel quartiere Porta Romana, ospite di una coppia di nigeriani, pregiudicati per analoghi reati. Alla vista degli agenti, l'uomo tentava invano di disfarsi di un involucro di cellophane contenente ll grammi di eroina già suddivisi in dosi. Anche quest'ultimo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli arrestati sono stati denunciati in stato di arresto a questa Procura della Repubblica peri reati di spaccio di sostanza stupefacente.

Straniero picchia poliziotti e prova a fuggire dopo aver gettato la cocaina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.