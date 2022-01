Rieti, sanità. Il candidato sindaco Sinibaldi: "Da Asl e Regione è necessario ora un deciso cambio di passo”

S. L. 29 gennaio 2022 a

Piano sanitario promosso ma è necessario un cambio di passo da parte di Asl e Regione. Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Daniele Sinibaldi torna sul Piano per lo sviluppo territoriale 2022-2024 nel quale si annunciano “investimenti per la realizzazione di case di comunità, ospedali e centrali operative territoriali, ponendo grande enfasi sulla digitalizzazione. Bene i nuovi investimenti sulla sanità nella città e nella provincia di Rieti - conferma Sinibaldi - ma non si dimentichino i medici di medicina generale e tutto quello che, ad oggi, continua a non funzionare”.

Sinibaldi si dice “felice che la Regione Lazio annunci l'intenzione di intervenire su una situazione non più sostenibile che vede un'intera provincia servita da un unico ospedale, non più adeguato alle mutate esigenze, come dimostrano i numeri della mobilità che vedono una massa significativa di reatini costretti a curarsi fuori provincia e spesso fuori Regione. Ritengo però che un ruolo centrale sia quello che stanno svolgendo e svolgeranno i medici di famiglia che, nell'affrontare questa difficile pandemia non sono sempre stati adeguatamente supportati e coinvolti. Difficoltà - continua il candidato sindaco - di cui si parla da molto ma che purtroppo non sono ancora state superate, come dimostrato dall'ingiustificabile situazione che ha recentemente interessato il nostro pronto soccorso con giornate difficilissime che hanno esasperato operatori sanitari e pazienti”. Per Sinibaldi gli interventi presentati “se da un lato rassicurano per il futuro, dall’altro non leniscono le preoccupazioni per il presente, in un momento particolarmente delicato nel quale, peraltro, la partecipazione e la condivisione con i protagonisti dell’offerta sanitaria, medici, operatori sanitari, organizzazioni di rappresentanza del lavoro, rete del volontariato e del no profit e istituzioni locali, potrebbe e dovrebbe essere un valore aggiunto per l’orientamento dell’azienda” conclude Sinibaldi.

In precedenza sia il consigliere regionale Refrigeri che l’onorevole Fabio Melilli avevano parlato di “un nuovo modello di Sanità che ha permesso di portare la nostra regione fuori dal commissariamento e di affrontare la pandemia con la tempestività e l'efficacia che tutti ci riconoscono. C'è ancora molta strada da fare ma il solco è stato tracciato e possiamo guardare con fiducia al futuro consapevoli che sarà necessario il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti gli attori in campo, a partire da tutto il personale della Asl con in testa il direttore generale D'Innocenzo, compresi i medici di base che in questa pandemia hanno svolto un indiscutibile ruolo da protagonista e senza i quali non saremmo stati in grado di fronteggiare l'emergenza”.

