Rieti, atti intimidatori a sindacalisti. La Uil: “All'Asm sfregiate foto degli iscritti”

Ancora atti intimidatori in Asm. E ancora una volta l’obiettivo è la Uil Trasporti. Così dopo la croce nera tracciata nella bacheca del sindacato qualche mese e prontamente denunciato, questa volta ad essere presa di mira una foto sulla quale, ignoti, hanno sfregiato il volto di due iscritti alla Uil. Un gesto gravissimo secondo i vertici del sindacato che hanno chiesto immediatamente ai vertici della Asm di “fare chiarezza e punire i responsabili”.

“Dopo la croce nera tracciata sulla bacheca della Uil trasporti - continuano Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e Pierluigi Giacomelli, responsabile della Uil Trasporti Rieti -, oggi di mira è stata presa una foto esposta nel corridoio della sede della municipalizzata dove sono stati sfregiati i volti di due dipendenti iscritti Uil, Marco Palmerini e Maurizio Tolomei”. Per i sindacalisti reatini “l’ennesimo miserevole e sconsiderato gesto si è consumato nel silenzio generale, nell’indifferenza dei vertici e della municipalizzata. E ci chiediamo come sia possibile che a distanza di ore ancora il presidente Vincenzo Regnini non abbia preso iniziative per fare chiarezza sul vile atto".

"Un atto miserevole - continuano Paolucci e Tolomei -, che indica la scarsissima statura morale di chi lo ha commesso e di chi proverà a giustificarlo come un gesto goliardico. Una cosa è certa: nessuno, né la Uil e la Uilt si lasceranno intimorire da questo ennesimo brutto episodio. Certo è che il clima in Asm non è dei migliori. Ai vertici dell’azienda abbiamo inviato una pec chiedendo di rimuovere la foto e di fare chiarezza sulla vicenda individuando i responsabili. A Marco Palmerini, nostro validissimo delegato all’ufficio legale e alle aziende partecipate, va la nostra solidarietà e il nostro incitamento a continuare a portare avanti l’ottimo lavoro sindacale svolto fin qui” concludono Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e Pierluigi Giacomelli, responsabile della Uil Trasporti Rieti.

