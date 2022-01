Magliano Sabina, all'ospedale tornano Medicina e Chirurgia

Simona Ruggeri 28 gennaio 2022 a

Al “Marzio Marini” di Magliano Sabina torneranno i posti letto di Medicina e Chirurgia. Certo, non si tratterà di un ritorno all'ospedale come c'era fino al 2012, ma il piano della Asl punta a far ritornare centrale la struttura sanitaria maglianese per la Bassa Sabina e i territori limitrofi. Infatti, nel piano di investimenti che la Regione ha programmato per la provincia di Rieti - più di 15 milioni di euro - è prevista la casa della salute che diventerà anche Centrale operativa territoriale.

Dal Pnrr 15 milioni per una nuova sanità

“Il piano prevede 88 posti letto che renderanno finalmente il pieno utilizzo della struttura in diversi livelli assistenziali - spiega il sindaco Giulio Falcetta -. La novità più grande è l'attivazione di 23 posti letto ordinari di medicina e chirurgia del polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice-Magliano Sabina. Insomma a Magliano ci sarà una succursale dell'ospedale De Lellis. Su questo punto ci siamo battuti in maniera particolare - continua Falcetta - consapevoli che la nostra struttura aveva tutte le carte in regola per partire subito. Stanze, ambulatori, sale operatorie”.

Nel piano inoltre sono confermati i 15 posti di degenza infermieristica, 10 di emodialisi e 40 posti letto di Residenza sanitaria per anziani divisi in intensiva, mantenimento ed estensiva. Sarà ulteriormente potenziata l'attività delle 2 sale operatorie che, va ricordato, furono ristrutturate poche settimane prima della chiusura nel 2012. Nel piano della Asl inoltre, al Marini saranno attivate attività di Day Surgery e sarà implementato il reparto di endoscopia digestiva e bronchiale. Per quanto riguarda la diagnostica per immagini, oltre alla Tac, Ecografia, Rx e Moc, sarà installata anche la Risonanza magnetica. Ci saranno ambulatori specialistici e percorsi per i pazienti cronici per diabetologia, scompenso cardiaco e broncopneumologia. Spazio anche alle terapie oncologiche e alla terapia del dolore.

“La struttura risponderà a bisogni ospedalieri, di sanità territoriale e sociosanitari per prestare il massimo servizio all'utenza. Per la nostra Città significa più servizi sanitari, più prevenzione, più lavoro", dice Giulio Falcetta. È come un cerchio che in qualche modo si chiude dopo anni di battaglie per far ripartire il Marini: “Sono state finalmente accolte le tante richieste arrivate negli anni dalle amministrazioni comunali che si sono succedute, di Magliano e dei centri limitrofi, dell'associazionismo e dei sindacati”, dice il primo cittadino che aggiunge: “Oltre ai posti letto di Medicina e Chirurgia ci sarà anche un servizio di Rsa che diventa sempre più importante nel nostro territorio”. Il sindaco Falcetta ci tiene a sottolineare il lavoro svolto dalla direttrice generale della Asl, Marinella D'Innocenzo, e dalla Regione, in particolare dal consigliere regionale Fabio Refrigeri: “Li ho voluti ringraziare pubblicamente non solo per questo piano perché con il loro lavoro durante questa pandemia ci stanno rendendo orgogliosi di essere cittadini del Lazio”.

