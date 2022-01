Rieti, morto a 24 anni mentre faceva consegne a domicilio. Terribile incidente: Ornaro Basso piange Giuliano Tosoni

27 gennaio 2022 a

Giuliano Tosoni, 24 anni, è morto mentre a bordo della sua Fiat Panda martedì sera intorno alle ore 20.30 stava tornando da Belmonte in Sabina dove aveva effettuato una consegna a domicilio. Il giovane che lavorava nel Bar-pizzeria di famiglia a Ornaro Basso, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre stava percorrendo la strada provinciale Turanense. Ad aumentare le insidie anche la presenza del ghiaccio sull’asfalto per le bassissime temperature.

Ma saranno i rilievi dei carabinieri giunti sul posto insieme al personale dell’Ares 118 e dei vigili del fuoco ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Quello che è certo è che la Fiat Panda che stava guidando è uscita di strada finendo in un burrone. Un volo di alcuni metri che non ha dato scampo al giovane rimasto intrappolato all’interno delle lamiere contorte. A dare l’allarme è stato il padre del giovane che non vedendolo rientrare si è preoccupato provando a chiamare anche al suo cellulare. Non ricevendo risposta si è rivolto ai carabinieri che hanno subito iniziato le ricerche. Il buio ha reso l’individuazione dell’auto, intorno alle 22, particolarmente difficile così come il recupero da parte dei vigili del fuoco.

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare il ragazzo ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. Giuliano Tosoni, così come la famiglia che gestisce un locale a Ornaro Basso, era molto conosciuto e dopo aver concluso gli studi di dedicarsi all’attività portata avanti da papà Pierluigi e mamma Rosa. La notizia ha lasciato sgomenti i residenti della frazione ma anche i tanti amici che Giuliano aveva e che lo hanno voluto ricordare sui social. “Il tuo saluto dal bancone del tuo bar luminoso e sincero, ci accompagnerà per sempre caro Giuliano. Stavolta è stato un tremendo saluto ma il tuto ricordo in ognuno di noi ci consentirà di sentirti ancora e per sempre vicino” ha detto Luca Aureli, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Torricella in Sabina che conosceva bene la vittima residente con la famiglia nella frazione di Ornaro Basso così come l’altra consigliera Loredana Coltella.

