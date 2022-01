Rieti Covid, contagi e quarantene. A Contigliano stop alla mensa scolastica

26 gennaio 2022 a

a

a

Troppi contagi e quarantene. La mensa scolastica di Contigliano costretta a chiudere per la mancanza di personale. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco Paolo Lancia: “Nel nostro territorio risultano 131 soggetti positivi al covid, oltre a numerosi individui e famiglie in quarantena precauzionale - spiega il sindaco -. Stante la concomitanza di contagi e quarantene precauzionali, è risultato altresì necessario sospendere temporaneamente dal lavoro quasi tutti gli operatori della mensa scolastica, e i relativi sostituti. Il servizio di refezione è pertanto sospeso dalla giornata di martedì con la speranza di poter riaprire prima possibile, non appena saranno recuperate condizioni di sicurezza accettabili, sia per gli alunni che per gli operatori della scuola e della mensa”. Dal Comune si tiene a ricordare “che sono attivi i numeri tel. 331.7422127-345.8026891 della Protezione Civile, guidata da Luigi Giordano: tutti i soggetti in quarantena, o comunque necessitanti di aiuto, possono chiamare in qualsiasi momento anche per ricevere in casa alimenti e medicinali, e per altre esigenze di assistenza” concludono dal Comune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.