Rieti Covid, morta anziana di 95 anni non vaccinata. I nuovi casi sono 353 e i guariti 281

25 gennaio 2022 a

a

a

Un decesso e altri 385 nuovi casi di positività al Covid. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza corona-virus della Asl di Rieti di martedì 25 gennaio. A perdere la vita un'anziana di 95 anni, che la Asl specifica essere non vaccinata, in una struttura socio-assistenziale. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 353 nuovi soggetti positivi al test: Rieti (107) – Amatrice (3) – Antrodoco (1) – Borbona (2) – Borgorose (6) - Cantalice (8) – Cantalupo in Sabina (3) – Casaprota (3) – Casperia (7) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (11) – Cittareale (1) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (7) – Colli sul Velino (3) – Concerviano (2) – Configni (1) – Contigliano (8) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (57) – Fiamignano (1) – Forano (7) – Greccio (3) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (6) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (4) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (16) – Nespolo (2) – Pescorocchiano (2) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (4) – Poggio Mirteto (20) – Poggio Moiano (4) – Poggio Nativo (5) – Roccantica (1) – Salisano (3) – Scandriglia (10) – Selci (3) – Stimigliano (6) – Tarano (3) – Toffia (4) – Torri in Sabina (6).

Contagi ancora in salita (485). I guariti sono stati 240





Si registrano 281 nuovi guariti. (115) Rieti – (1) Accumoli – (2) Antrodoco – (1) Ascrea – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borbona – (2) Borgo Velino – (5) Borgorose – (5) Cantalice – (2) Casaprota – (2) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Castel Nuovo di Farfa – (18) Cittaducale – (3) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (1) Concerviano – (6) Contigliano – (1) Cottanello – (17) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (7) Forano – (3) Frasso Sabino – (1) Labro – (5) Leonessa – (1) Longone Sabino – (4) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montasola – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (5) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (2) Petrella Salto – (6) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (6) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (2) Rocca Sinibalda – (13) Scandriglia – (2) Selci – (6) Stimigliano – (7) Tarano – (3) Torricella in Sabina – (1) Vacone – (2) Varco Sabino.

Assenze a scuola non comunicate. Le famiglie non dovranno pagare i pasti non consumati





Numero tamponi eseguiti: 3.546. Totale tamponi eseguiti: 223.446. Totale positivi: 6.681. Campagna vaccinale antiCovid-19 Asl Rieti: raggiunte le 262.492 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti. 60.000 sono le somministrazioni in terza dose, mentre i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario raggiungono quota 101.000.

Le prime dosi hanno superato il tetto delle 103.000 somministrazioni (103.022). Tamponi: ieri, lunedì 24 gennaio, sul territorio della provincia di Rieti sono stati eseguiti 3.546 tamponi per la ricerca del virus che portano il totale dei tamponi a quota 223.446. Ricoveri Covid: attualmente presso il presidio ospedaliero di Rieti sono ricoverati 30 pazienti. 6 in UDI, 21 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva.

Nelle ultime 24 ore 166 nuovi contagi, al De Lellis muore un 70enne che non aveva completato il ciclo vaccinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.