Amministrative Rieti, Sinibaldi incontra il presidente di Conflavoro

25 gennaio 2022 a

a

a

Il candidato sindaco Daniele Sinibaldi prosegue la sua campagna di ascolto e confronto con le forze produttive e sociali, e ieri mattina ha incontrato Roberto Rinaldi, presidente di Conflavoro Pmi Rieti. Un incontro cordiale e proficuo che ha permesso di evidenziare tematiche che saranno importanti per la città e per il mondo dell’impresa. Il presidente Rinaldi ha rappresentato l’esigenza, in un periodo complesso come quello che le im-prese stanno vivendo, innanzitutto di sostegno economico.

Petrangeli e Di Berardino confronto all'ora del tè ma nessuno si tira indietro

Se questa è una funzione che l’ordinamento demanda principalmente alle amministra-zioni regionali, la futura giunta comunale dovrà comunque assumersi il compito di rappresentare queste istanze. “Pieno appoggio alla politiche proattive volte alla programmazione, in parti-colare, visto che sul territorio rappresentiamo una multidisciplinarietà di tipologie aziendali dal commercio all'alberghiero passando per il mondo artigianale e metalmeccanico” dichiara Roberto Rinaldi, presidente Conflavoro Pmi Rieti.

La città verso il voto, Sinibaldi sostenuto da otto liste. Centrosinistra ancora nel caos

“Maggior sostegno alle imprese esistenti e la necessità di una rafforzata sinergia tra pubblico e privato sono due obiettivi che mi trovano perfetta-mente in linea con le indicazione di ConfLavoro Pmi Rieti. - dichiara il candidato sindaco Daniele Sinibaldi.

Anche Di Berardino dice sì alle primarie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.