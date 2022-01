Rieti, all'open day fascia 12-17 anni somministrate 259 dosi in un giorno

24 gennaio 2022 a

Campagna vaccinale antiCovid-19. Nella giornata odierna la Asl di Rieti supera le 261.000 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti.

Cresce la somministrazione di prime dosi, dal 24 dicembre sono state 1.114

Nel dettaglio il numero totale di somministrazioni raggiunge le 261.800 unità. Sono 59.000 invece le somministrazioni in terza dose mentre sono 101.000 i cittadini che hanno completato il ciclo primario vaccinale. Il numero delle prime dosi sfiorano il tetto delle 102.000 somministrazioni (102,938).

Buona l’adesione al secondo Open Day vaccinale per la fascia 12-17 anni organizzato dalla Asl di Rieti ieri, domenica 23 gennaio, presso il centro ex Bosi, con la somministrazione di 259 dosi di vaccino. Grazie per la collaborazione alla Npc Rieti Pallacanestro.

