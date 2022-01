Rieti, nelle ultime 24 ore 166 nuovi contagi. Al De Lellis muore un 70enne che non aveva completato il ciclo vaccinale

24 gennaio 2022 a

a

a

Effetto domenica sui nuovi contagi. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrano 166 nuovi soggetti positivi al Covid. Sono stati invece 114 i guariti. Domenica eseguiti 619 tamponi, con il totale che sale a 219 mila.

Coronavirus, morto anziano di 82 anni. I nuovi casi sono 503 e i guariti 425

E’ stato registrato anche un decesso: un uomo di 70 anni (ricoverato al reparto Terapia Intensiva del De Lellis, – soggetto fragile/complesso con ciclo vaccinale non completato). Il numero complessivo dei positivi in provincia sale a 6.610. Questa la mappa dei contagi: Rieti (39) – Amatrice (2) – Antrodoco (4) – Borgo Velino (3) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (2) – Castel S. Angelo (3) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (8) – Collevecchio (5) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (15) – Fiamignano (1) – Forano (6) – Frasso Sabino (3) – Greccio (1) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (9) – Monteleone Sabino (2) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (9) -Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (10) – Poggio Moiano (11) – Poggio Nativo (3) – Rivodutri (3) – Salisano (2) – Scandriglia (4) – Selci (2) – Stimigliano (1) – Tarano (2) – Toffia (1).

Alle superiori 300 contagi, 120 alle medie

Questa la mappa dei guariti: (51) Rieti – (1) Borbona – (5) Borgorose – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Castel Nuovo di Farfa – (8) Cittaducale – (1) Collevecchio – (3) Concerviano – (1) Configni – (4) Contigliano – (6) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Leonessa – (1) Longone Sabino – (1) Magliano Sabino – (1) Montasola – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (6) Montopoli in Sabina – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (2) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia – (4) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Torri in Sabina.

Contagi ancora in salita (485). I guariti sono stati 240

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.