Rieti, arrestato in autostrada. Aveva in auto due etti di anfetamine

Arrestato in autostrada con due etti di anfetamine. L’uomo, di origini filippine ma da anni residente in provincia di Rieti, era diretto verso Orte, quando è stato fermato dai carabinieri al casello di Attigliano. L’uomo di è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga; a bordo della sua auto trovati due etti di anfetamine.

L’operazione dell’Arma si inserisce verosimilmente nell’ambito di una più ampia indagine tesa al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti: I militari infatti erano già sulle sua tracce quando lo hanno sottoposto a controllo lungo l’autostrada A1 giovedì scorso.

L’uomo, essendo stato fermato in provincia di Terni, proprio è comparso venerdì mattina davanti al giudice Chiara Mastracchio che ha convalidato l’arresto e concesso gli arresti domiciliari nella sua abitazione reatina.

