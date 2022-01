Covid Rieti, contagi ancora in salita (485). I guariti sono stati 240

22 gennaio 2022 a

Contagi ancora in salita, 485 nuovi casi nella giornata di venerdì 21 gennaio. I guariti sono stati 240 All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 485 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2. Registrati anche 240 nuovi guariti.

Nella giornata di venerdì sono stati eseguiti 2.366 tamponi con il totale che vola a 216.694. Sei positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di competenza. Il numero totale dei positivi si attesta a 6.499.

Dei 485 nuovi contagi 134 sono stati registrati a Rieti, Cittaducale (36), Contigliano (11), Fara in Sabina (52), Montopoli in Sabina (30), Poggio Mirteto (41), Poggio Moiano (10), Scandriglia (12). Tra i 240 guari 92 sono stati registrati a Rieti, (10) Cantalice, (15) Cittaducale, (14) Fara in Sabina, (8) Poggio Moiano, (8) Scandriglia.

