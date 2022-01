Rieti, minaccia e maltratta la moglie davanti al figlio. Uomo denunciato a Borbona

19 gennaio 2022 a

I carabinieri di Borbona hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo per maltrattamenti in danno della moglie. La donna, di origini rumene, la quale ha poi denunciato di essere da tempo vittima dei maltrattamenti del coniuge, esasperata dalle continue violenze e al culmine dell'ultimo litigio, ha deciso di rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Borbona. Ai militari la donna ha dichiarato di essere stata oggetto di minacce, insulti ed offese da parte del marito convivente, anch'egli di origini straniere, il quale in uno stato di forte alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche avrebbe infierito verbalmente su di lei, per di più dinanzi al figlio minore. Le prime indagini hanno consentito di ipotizzare che, purtroppo, non si è trattato di un singolo episodio, ma solo dell'ultimo di una serie di atti aggressivi nei confronti della donna.

