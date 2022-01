Tali e quali, Francesca Simonetti di Fara in Sabina trionfa imitando Orietta Berti | Video

Lu. Spa. 17 gennaio 2022 a

La sua esibizione si è conclusa addirittura con una standing ovation che il pubblico presente le ha voluto riservare. Insomma un vero e proprio trionfo per Francesca Simonetti, 24enne disoccupata di Fara in Sabina, o per meglio dire dell’Abbazia di Farfa come lei stessa ha voluto precisare nel video di presentazione che ha anticipato la sua esibizione nei panni di Orietta Berti.

Mia sorella Francesca nei panni di Orietta Berti a Tale e Quale Show. Sono davvero orgoglioso di te! Ti meriti il meglio Rai1 RaiPlay Pubblicato da Riccardo Simonetti su Sabato 15 gennaio 2022

E la sua imitazione, non solo canora, è stata praticamente perfetta. Francesca che come ha raccontato è nata in una famiglia “dove la musica era praticamente di casa con la mamma che da autodidatta è capace di suonare qualsiasi strumento e che mi portava con se a cantare nelle feste e nei locali”. Una passione per la musica che “c’è sempre stata e coltivata negli anni nell’ambito familiare soprattutto con mio fratello Riccardo e con la mia amica Patrizia” ha raccontato. Insomma una voce dalle enormi potenzialità ma che non aveva avuto modo di uscire dal ristretto ambito familiare o in qualche pub della zona “ma non di più essendo molto vergognosa”.

Almeno fino a sabato sera quando ha accettato di partecipare al programma “Tali e quali” di Raiuno condotto da Carlo Conti: “Ho accettato la sfida e mi sono messa in gioco” ha detto. E a quanto pare ha fatto bene visto che l’imitazione di Orietta Berti proponendo due successi come “Fin che la barca va” e il più recente “Mille” hanno entusiasmato il pubblico presente e la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Massimo Lopez nei panni di Maurizio Costanzo e Cristiano Malgioglio.

