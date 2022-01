Rieti, voucher case in affitto per lavorare in smart working. Iniziativa flop: solo due richieste in un anno

L. S. 17 gennaio 2022 a

a

a

Rieti stenta a diventare “smart village”. Almeno stando ai numeri prodotti dall’apposito bando di concorso “Rieti smart village” con cui si puntava a concedere voucher per pagare l’affitto ai quei cittadini che avessero voluto trasferirsi nel capoluogo per lavorare da remoto. Una iniziativa, quella annunciata e promossa dal vicesindaco e assessore al Turismo e alle attività produttive, Daniele Sinibaldi. Una iniziativa che addirittura destò l’interesse di testate giornalistiche straniere e i complimenti da più istituzioni. A distanza di un anno, però, il progetto non sembra aver raggiunto gli obiettivi preposti.

Partecipare a un evento con 50 persone fa salire all'85% il rischio di contagio

A chiederselo è il gruppo di Rieti in Comune del parlamentare Alessandro Fusacchia e dell’ex assessore Giovanni Ludovisi. “A un anno esatto di distanza dal lancio del bando di concorso Rieti Smart Village - spiegano da Rieti in Comune - quello che è certo è che non c’è stato l’impatto tanto sperato e annunciato a più riprese e, oggi, il silenzio sul tema da parte di chi amministra la nostra città è assordante ed eloquente. Prima che Rieti Smart Village rischi di tornare di moda in campagna elettorale, è Rieti in Comune a interrogare l’assessore Daniele Sinibaldi sullo stato del progetto che, ricordiamo, prevedeva un investimento iniziale di 15 mila euro di soldi pubblici. La poca chiarezza del bando e le evidenti carenze progettuali, hanno generato appena 9 domande, di cui 7 non ammesse e solo 2 ammesse con riserva. A settembre, le uniche due beneficiarie dei voucher, per un totale di circa 2 mila euro, risultavano provenire dalla lontana Roma. E non è stata pubblicata neppure la delibera per approvare una nuova graduatoria visto il grande successo ottenuto come dichiarato da Sinibaldi”.

Coronavirus, 465 nuovi casi e 275 guariti. Oltre 6.000 i positivi

Quindi la proposta di Rieti in Comune per cercare di far funzionare meglio il progetto. “Ad esempio individuare in anticipo il target al quale fare riferimento - spiegano - perché ad esempio non si è pensato ai molti giovani reatini che volevano rientrare in smart working ma non hanno potuto beneficiarne? Individuare in anticipo gli immobili liberi idonei all’affitto dotati almeno di connessione a banda larga e favorire l’accesso a servizi accessori per le famiglie, servizi sanitari, bike sharing, fino a spazi di co-working. Sarebbe bastato creare una vetrina online su Visit Rieti e rendere davvero attrattiva la scommessa di trasferirsi a Rieti. Immaginate invece una persona, magari straniera, che una volta intercettato il bando avrebbe dovuto cercare un appartamento tramite uno dei tanti portali immobiliari, senza avere alcun servizio a disposizione, ne informazione. Per amministrare la città serve capacità realizzativa oltre a tanta passione” conclude Rieti in Comune.

“Oltre 700 i contagiati nella scuola"



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.