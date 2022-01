Rieti Covid, il bollettino del 16 gennaio: 465 nuovi casi e 275 guariti. I positivi sono 6.052

16 gennaio 2022 a

Rieti, nuova impennata di casi Covid. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl sull'emergenza coronaviruis di domenica 16 gennaio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 465 nuovi soggetti positivi al test a Rieti (151) – Accumoli (1) – Amatrice (12) – Antrodoco (5) – Ascrea (1) – Borbona (2) – Borgo Velino (2) – Borgorose (6) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (5) – Casaprota (4) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (5) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (28) – Collalto Sabino (1) – Collevecchio (6) – Colli sul Velino (3) – Configni (1) – Contigliano (13) – Fara in Sabina (34) – Fiamignano (3) – Forano (11) – Greccio (7) – Leonessa (4) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (20) – Micigliano (2) – Monte S. Giovanni (1) – Montebuono (6) – Monteleone Sabino (4) – Montopoli in Sabina (8) – Morro Reatino (2) – Pescorocchiano (5) – Petrella Salto (6) – Poggio Bustone (2) – Poggio Catino (6) – Poggio Mirteto (10) – Poggio Moiano (7) – Poggio Nativo (10) – Poggio S. Lorenzo (1) – Posta (5) – Rivodutri (2) – Roccantica (2) – Salisano (2) – Scandriglia (12) – Selci (4) – Stimigliano (14) – Tarano (2) – Toffia (5) – Torri in Sabina (9) – Torricella in Sabina (4) – Vacone (1).

Si registrano 275 nuovi guariti: (111) Rieti – (3) Amatrice – (3) Antrodoco – (1) Borbona – (3) Borgo Velino – (8) Borgorose – (4) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (2) Casaprota – (1) Casperia – (2) Castel S. Angelo – (11) Cittaducale – (1) Cittareale – (5) Collevecchio – (2) Colli sul Velino – (1) Configni – (2) Contigliano – (18) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (11) Forano – (7) Greccio – (5) Leonessa – (3) Magliano Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (4) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (4) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (17) Poggio Mirteto – (6) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (2) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda – (1) Roccantica – (1) Salisano – (2) Scandriglia – (3) Selci – (5) Stimigliano – (4) Tarano – (2) Toffia – (2) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 1.904. Il totale dei tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza è 202.514. Due positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di appartenenza Totale positivi: 6.052.

