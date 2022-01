Rieti Covid, morta donna di 77 anni. Il bollettino del 13 gennaio: 327 nuovi casi e 186 guariti

13 gennaio 2022 a

a

a

Un decesso e altri 327 nuovi casi di positività al Covid-19. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 13 gennaio. a prede la vita una donna di 77 anni che era ricoverata nell'area Covid dell'ospedale De Lellis All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 327 nuovi soggetti positivi al test: Rieti (114) – Antrodoco (2) – Borbona (1) – Borgo Velino (3) – Borgorose (12) – Cantalice (7) – Cantalupo in Sabina (5) – Casaprota (2) – Casperia (1) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (4) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (13) – Cittareale (1) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (2) – Concerviano (1) – Configni (1) – Contigliano (10) – Fara in Sabina (51) – Fiamignano (2) – Forano (8) – Greccio (2) – Labro (2) – Leonessa (4) – Magliano Sabina (5) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (13) – Paganico Sabino (1) – Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (16) – Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (2) – Rocca Sinibalda (2) – Roccantica (2) – Scandriglia (6) – Stimigliano (3) – Toffia (4) – Torri in Sabina (1).

Cresce la somministrazione di prime dosi, dal 24 dicembre sono state 1.114



Si registrano 186 nuovi guariti: (60) Rieti – (1) Amatrice – (3) Belmonte in Sabina – (2) Borgo Velino – (3) Borgorose – (7) Cantalice – (3) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (2) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale – (1) Collevecchio – (4) Configni – (10) Contigliano – (28) Fara in Sabina – (4) Forano – (1) Greccio – (1) Labro – (1) Leonessa – (3) Magliano Sabina – (3) Mompeo – (1) Montebuono – (6) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (5) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Rivodutri – (2) Salisano – (2) Scandriglia – (3) Selci – (5) Stimigliano – (4) Toffia – (3) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina.

Covid Italia, 196.224 contagi e 313 morti: bollettino 12 gennaio



Numero tamponi eseguiti: 2.583. Totale tamponi eseguiti: 196.022. Totale positivi: 5.254.

Ondata di contagi Omicron, la Asl limita di nuovo l'accesso all'ospedale





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.