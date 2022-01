Rieti Covid, il bollettino del 12 gennaio: 491 nuovi casi e 235 guariti

12 gennaio 2022 a

Altri 491 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus del 12 gennaio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 491 nuovi soggetti positivi al test a Rieti (174) – Amatrice (1) – Antrodoco (6) – Ascrea (1) – Belmonte in Sabina (2) – Borbona (2) – Borgorose (21) – Cantalice (5) - Cantalupo in Sabina (8) – Casaprota (1) – Casperia (3) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (2) – Castel Nuovo di Farfa (3) – Cittaducale (21) – Collalto Sabino (2) – Colle di Tora (2) – Collevecchio (2) – Colli sul Velino (4) – Concerviano (3) – Contigliano (24) – Fara in Sabina (44) – Fiamignano (1) – Forano (15) – Frasso Sabino (3) – Greccio (2) – Labro (1) – Leonessa (4) – Magliano Sabina (10) – Mompeo (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (18) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (7) – Petrella Salto (2) – Poggio Bustone (9) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (25) – Poggio Moiano (13) – Poggio Nativo (5) – Poggio S. Lorenzo (1) – Posta (1) – Rivodutri (3) – Rocca Sinibalda (3) – Roccantica (2) – Salisano (2) - Scandriglia (8) – Stimigliano (6) – Tarano (2) – Toffia (2) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (2) – Varco Sabino (1).

Si registrano 235 nuovi guariti. (90) Rieti – (3) Accumoli – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (4) Belmonte in Sabina – (2) Borbona – (7) Borgorose – (4) Cantalice – (1) Castel S. Angelo – (5) Castel Nuovo di Farfa – (6) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (2) Colli sul Velino – (2) Concerviano – (5) Contigliano – (1) Cottanello – (19) Fara in Sabina – (5) Forano – (2) Greccio – (4) Leonessa – (2) Magliano Sabina – (2) Montasola – (1) Monteleone Sabino – (1) Montenero Sabino – (3) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (5) Poggio Bustone – (7) Poggio Catino – (12) Poggio Mirteto – (9) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (1) Posta – (4) Rivodutri – (1) Salisano – (5) Scandriglia – (4) Stimigliano – (1) Toffia – (3) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina – (3) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 2.591. Totale tamponi eseguiti: 193.439. Totale positivi: 5.116.

