Rieti, musica. “Mi Clica” è il nuovo album dei rapper reatini CK Crew | Video

11 gennaio 2022 a

“Mi Clica” è il nuovo album della band rap reatina CK Crew, disponibile da martedì 11 gennaio in cd e digitale. La formazione composta dai rapper originari di Cantalice Alessandro Crosti che ha adottato il nome d'arte CrostiCa$h e Diego Piergallini in arte Frodo, nasce nel 2018 con numerosi singoli all'attivo, il mixtape “Fatti di veleno” e l’album “$oldi $porchi”. Il nuovo disco “Mi clica” pubblicato dalla casa discografica romana Time2Rap è composto da dieci tracce prodotte da Gonem e Mkg Beats, comprensive delle strumentali intro e outro. Ricca la presenza di ospiti come i DJ Fastcut e Seeall agli scratch, le rime di Santo Trafficante, Tereifer, JGallagher, Quinto e l’insert della cantante Daniela Desideri.





CK Crew affonda le sue radici nella corrente rap italiana Anni ’90 come Articolo 31, Colle Der Fomento, TruceKlan e i più classici rappresentanti della scena internazionale, con un particolare interesse verso il rap latino. Proprio questo aspetto si sviluppa con il coinvolgimento dei musicisti cileni Gonem e See All, ma soprattutto con la presenza dell’MC colombiano JGallagher e dello spagnolo Tereifer, che arricchiscono la componente linguistica del disco con rime e accenti ispanici.

“Mi clica” è una dichiarazione d'appartenenza verso il rap classico, il vecchio stile semplice e diretto senza le sovra costruzioni portate dalla moda trap. È la voglia di far capire al mondo intero che anche da un paese di provincia può uscire fuori l'arte del rimare e di vivere la strada, questo disco è la loro connessione fra più paesi e diversi continenti. È tutto ciò che si vive, è l’essere real, è sputare parole direttamente nelle orecchie di chi ascolta. Nelle loro rime emergono le problematiche generazionali, gli stati d'animo che vivono nel quotidiano e la rabbia contro hater e autorità. È la voglia di spegnere il PC e scendere in strada, con tutti i componenti di questa “cricca”. L'album è accompagnato dal videoclip della traccia “Crazy” realizzato da Artivision, dove il duo appare in diverse sequenze che riassumono le tematiche del disco. Un'atmosfera goliardica e irriverente trasmette un senso di spensieratezza e ribellione, che diventa cifra stilistica della band.



