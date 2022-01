Rieti, incendio in un appartamento a Pescorocchiano. Crolla il tetto: salvi i proprietari

11 gennaio 2022 a

Mattinata di paura, quella di ieri lunedì 10 gennaio, a Ospanesco, frazione del comune di Pescorocchiano nel Cicolano a causa di un incendio. All’alba della mattinata una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta nel Comune di Pescorocchiano per l’incendio di un appartamento disposto su due livelli nella frazione di Ospanesco. Prontamente intervenuti, a seguito della richiesta di soccorso da parte dei proprietari, i vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di spegnimento al primo e al secondo piano dell’edificio. Le fiamme, sprigionatesi all'interno hanno causato il collasso del tetto della struttura. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile sono durate molte ore. In posto dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione. Salvi i proprietari che hanno avuto il tempo di lasciare lo stabile lesionato dalle fiamme.

