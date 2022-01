Rieti, Omicron. Seconda giornata di screening per la scuola a Fara in Sabina: 10 positivi e 265 tamponi effettuati

10 gennaio 2022 a

Si è svolta domenica 9 gennaio la seconda giornata del maxi screening scolastico del Comune di Fara in Sabina, coordinato dalla Croce Blu, sostenuto da Techbau, AEW costruzioni e dallo Studio dentistico Albertelli di Roma, con il contributo della farmacia di Passo Corese Coviello.

Nella giornata odierna sono stati effettuati 265 test antigenici gratuiti su studenti e personale scolastico degli Istituti superiori, presso il drive-in allestito a via Maestri del Lavoro. Dieci i casi di positività registrati.

Lunedì 10 gennaio, l’ultima giornata di screening che si svolgerà presso il Polo didattico. “Anche nella giornata di oggi abbiamo effettuato un buon numero di tamponi, in particolare questo drive-in era a disposizione dei ragazzi pendolari per una maggior sicurezza sui trasporti - dichiara Roberta Cuneo, Sindaco di Fara in Sabina -. In totale nelle due giornate arriviamo a 1.226 tamponi effettuati e 30 positivi registrati. Numeri importanti che ci danno una reale fotografia della situazione di oggi. Ringrazio la Croce Blu per il lavoro eccezionale che sta portando avanti, gli sponsor per il sostegno e i ragazzi che hanno aderito allo screening. Domani sarà un’altra giornata importante per avere un quadro complessivo e reale nei plessi scolastici di Fara in Sabina. Resta il rammarico e lo sconcerto - denuncia Cuneo - per la situazione in cui si trova la scuola dopo due anni di emergenza. Era prevedibile infatti un tale inizio anno e dovevano essere prese a livello nazionale precauzioni idonee, ma soprattutto doveva essere fatta un’attenta programmazione".

"Noi stiamo facendo tutto quanto in nostro potere, con uno sforzo organizzativo straordinario, per avere dati chiari sulla situazione e poter fornire alla scuola - conclude il Sindaco - le miglior condizioni possibili per ripartire in sicurezza”.

