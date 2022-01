Rieti Covid, morto anziano di 79 anni. I nuovi casi sono 413 e 170 i guariti

08 gennaio 2022 a

Il Covid non lascia tregua e fa un'altra vittima: un anziano di 79 anni che era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del De Lellis è morto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 413 nuovi soggetti positivi al test in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl dell'8 gennaio. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (157) – Antrodoco (3) – Borbona (2) – Borgo Velino (1) – Borgorose (25) – Cantalice (9) – Cantalupo in Sabina (3) – Casaprota (3) – Casperia (2) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (2) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (15) – Cittareale (1) – Collevecchio (6) – Colli sul Velino (1) – Configni (1) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (39) - Fiamignano (1) – Forano (3) – Frasso Sabino (3) – Greccio (4) – Labro (3) – Leonessa (2) – Magliano Sabina (2) – Micigliano (1) – Mompeo (5) – Montebuono (2) – Monteleone Sabino (4) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (20) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (4) – Petrella Salto (1) - Poggio Bustone (5) – Poggio Catino (4) – Poggio Mirteto (16) – Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (9) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rocca Sinibalda (1) – Roccantica (2) – Salisano (4) – Scandriglia (11) – Stimigliano (6) – Tarano (5) – Toffia (1) – Torri in Sabina (4) – Torricella in Sabina (4) – Varco Sabino (1).

Si registrano 170 nuovi guariti: (51) Rieti – (1) Accumoli – (1) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (3) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Casaprota – (1) Casperia – (2) Castel S. Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (10) Cittaducale – (3) Colli sul Velino – (5) Contigliano – (22) Fara in Sabina – (7) Forano – (1) Frasso Sabino – (1) Leonessa - (4) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (9) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (7) Poggio Mirteto – (11) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (2) Poggio S. Lorenzo – (2) Rivodutri – (1) Salisano – (2) Selci – (4) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina – (1) Turania. Numero tamponi eseguiti: 3.004. Totale tamponi eseguiti: 184.646. Totale positivi: 4.048.

Nella giornata odierna la Asl di Rieti supera le 248.000 somministrazioni (248.325). Sono 49.000 le terze dosi e 99.000 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario. 102.000 sono invece le prime dosi: dal 1 gennaio ad oggi i cittadini che hanno eseguito la prima dose sono 552. Nuovo record giornaliero di tamponi: nella giornata di ieri, venerdì 7 gennaio, sono stati eseguiti 3.004 tamponi che portano il totale a 184.646. Stabile, presso il presidio ospedaliero di Rieti, il tasso di ospedalizzazione Covid-19: 20 sono i ricoveri in regime ordinario e 3 in intensivo. A partire da lunedì 10 gennaio 2022, il centro vaccinale ‘Caserma Verdirosi’, con ingresso in piazza Beata Colomba a Rieti, amplierà la fascia oraria di apertura (dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica) e gli slot a disposizione.

