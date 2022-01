Rieti Covid. All'ospedale De Lellis nuovo reparto per le gestanti positive

08 gennaio 2022 a

Dopo le indicazioni della Regione Lazio “Emergenza epidemiologica da infezione da Covid e gestione del percorso nascite” emanate il 6 gennaio la Asl di Rieti ha istituito, presso il presidio ospedaliero di Rieti, un percorso in urgenza per l’assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio per donne affette dal virus Si tratta di un percorso dedicato, totalmente separato da quello già attivo presso il reparto di ostetricia e ginecologia che, grazie ad elevati standard di sicurezza, permette alle donne di partorire in totale tranquillità anche in caso di infezioni, azzerando qualsiasi rischio.

Il percorso della Asl di Rieti, fondato sulla piena sinergia dell’attività del Servizio territoriale Materno-Infantile e la Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale de’ Lellis, accoglie le pazienti in gravidanza Covid-positive e ne garantisce la completa presa in carico. In tutti i casi per i quali il livello assistenziale lo consenta, il punto nascita di Rieti accoglie le Gestanti Covid-positive per il parto e il puerperio presso l’Ospedale S. Camillo de Lellis con piena sicurezza della Mamma e del Bambino.

Il monitoraggio della gravidanza nelle Pazienti Covid-positive avviene principalmente attraverso la telemedicina e, per casi selezionati, anche mediante la visita in presenza presso ambulatori dedicati, allestiti secondo gli standard di sicurezza in ambiente protetto.

