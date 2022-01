Rieti, la Cittadella giudiziaria prende quota. Gli uffici nella vicina scuola Minervini

07 gennaio 2022 a

La cittadella giudiziaria “perde i pezzi” e a ospitare gli uffici del tribunale allargato sarà solo l’edificio che attualmente ospita la scuola primaria Minervini che a sua volta verrà ricostruita nell’area adiacente al centro commerciale Perseo, in viale Matteucci utilizzando i fondi stanziati dal commissario al Sisma Legnini. Quindi l’iniziale progetto sul nuovo polo della giustizia di piazza Bachelet si appresta a subire una rimodulazione sostanziale di quello discusso in consiglio comunale prima di ferragosto con il quale si dava il via libera alla delibera con la quale il Comune chiedeva la possibilità di rimodulare i fondi inizialmente destinati alla riqualificazione del plesso scolastico “Minervini-Sisti” a favore della realizzazione del nuovo polo didattico.

In pratica la media Basilio Sisti resterà dove si trova e come previsto sarà oggetto di interventi di consolidamento e adeguamento sismico. Ad essere ceduto al ministero della Giustizia sarà invece solo l’edificio della Minervini che sarà ricostruito nell’area del Perseo per un importo complessivo di 5 milioni (parte di un pacchetto di interventi post terremoto più ampio che il Commissario Legnini si appresta a varare attraverso una ordinanza che potrebbe firmare entro la fine del mese) anche se il Comune dovrà trovare prima un accordo con i proprietari dell’area. Una partita, questa, che la giunta Cicchetti intende chiudere entro l’anno e comunque prima della scadenza del mandato elettorale. L’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Emili in questi giorni è stato chiaro: “Dovremo decidere se occorrerà procedere con l’esproprio per finalità pubbliche oppure se si potrà realizzare un piano integrato d’accordo con i proprietari”.

Una operazione che va avanti anche perché il Tribunale di Rieti ha manifestato la volontà di avere spazi efficienti. Infatti, l’intervento di rimodulazione dei finanziamenti destinati al miglioramento sismico del polo scolastico consentirà di trasferire una parte degli uffici del tribunale nell’ex Minervini, dove al piano terra secondo un progetto di massima ancora da definire andrebbe allestita una aula di udienza, modulabile negli spazi interni secondo le esigenze del momento, mentre al piano superiore potrebbero finirci cancellerie e uffici dei magistrati della Procura della Repubblica. Queste ipotesi saranno sviluppate solo quando il ministero avrà a disposizione materialmente la sede della scuola, per i cui lavori di adeguamento ha già espresso parere favorevole, confermato anche dal presidente del tribunale Pierfrancesco de Angelis che ha ricevuto conferma dell’impegno ministeriale direttamente da via Arenula. Manca adesso l’ordinanza dell’ufficio del Commissario, promessa per la fine di settembre, e poi partirà la trattativa con i privati. Per l’assessore Emili la rimodulazione del progetto iniziale permetterebbe di dotare la città di una scuola moderna e sicura (la Minervini), adeguando allo stesso tempo la Basilio Sisti che resterebbe dove si trova, oltre ad assecondare le esigenze del tribunale di Rieti.

