Rieti, paura Omicron. Slitta la riapertura delle scuole a Magliano, Collevecchio e Montebuono. L'ordinanza

Rinviata la riapertura delle scuole a Magliano e nei plessi di Montebuono e Collevecchio. Invece del 7 si tornerà in classe il 10 gennaio. A dare la notizia è stato ieri pomeriggio il sindaco Giulio Falcetta poco prima di firmare l’ordinanza. “In accordo con i sindaci di Montebuono e Collevecchio, visto l'aumento dei contagi, abbiamo deciso di ritardare l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado a Magliano Sabina al 10 Gennaio. L'ordinanza verrà inviata agli Enti di competenza, chiaramente la decisione è stata presa in collaborazione con gli altri sindaci del comprensorio scolastico e il dirigente dell'Istituto Sandro Pertini. La variante Omicron sta mettendo in difficoltà il territorio. Al momento risultano 56 persone ufficialmente positive"

“I contagi sono in continuo aumento su tutto il territorio, ricordo l'obbligo della mascherina anche all'aperto e della Ffp2 in luoghi chiusi”, conclude il sindaco Falcetta.

In questi giorni verrà avviato anche uno screening per gli alunni che è stato già ufficializzato dalla Asl. Nelle prossime ore saranno forniti anche gli orari. Infatti la Direzione Aziendale ha predisposto l’attivazione di una campagna di screening dedicata agli studenti delle scuole del territorio della provincia di Rieti. Tale provvedimento si è reso necessario alla luce dell’andamento dell’attuale situazione epidemiologica, per garantire un rientro a scuola in sicurezza.

Oltre ai drive-in già comunicati dalla Regione Lazio (Rieti - via del Terminillo e Magliano Sabina), la Asl di Rieti ha deciso di ampliare l’offerta e di eseguire i test su tutta la rete drive-in territoriale, secondo i giorni di apertura e gli orari di riferimento di ogni singola struttura. Sarà possibile prenotare il test a partire da venerdì 7 gennaio 2022 sulla piattaforma regionale (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la sola tessera sanitaria (non è necessaria la prescrizione del Medico o Pediatra di famiglia), indicando l’Istituto scolastico. L’esecuzione dei test avverrà a partire dal 10 gennaio 2022. La campagna di screening dedicata alle scuole della Asl di Rieti è svolta in collaborazione con Esercito Italiano.

