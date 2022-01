Rieti Covid, contagi da record. Nelle ultime 24 ore 419 nuovi casi, i guariti sono 42

04 gennaio 2022 a

La variante Omicron continua a far tremare il Reatino. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 419 nuovi soggetti positivi al test Covid. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronaviris della Asl di Rieti di martedì 4 gennaio. Nuovi casi a Rieti (149),Amatrice (1), Antrodoco (5), Belmonte in Sabina (1), Borgo Velino (1), Borgorose (3), Cantalice (5), Cantalupo in Sabina (7), Casaprota (1), Casperia (2), Castel Sant'Angelo (2), Cittaducale (23), Colle di Tora (1), Collevecchio (4), Colli sul Velino (1), Concerviano (1) – Configni (8), Contigliano (3), Cottanello (4), Fara in Sabina (68), Fiamignano (4), Forano (10), Frasso Sabino (1), Greccio (1), Leonessa (5), Magliano Sabina (6), Mompeo (1), Montasola (1), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (10), Paganico Sabino (1), Pescorocchiano (2), Poggio Bustone (2), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (29), Poggio Moiano (5), Poggio Nativo (3), Posta (1), Pozzaglia Sabina (1), Rivodutri (2), Rocca Sinibalda (1), Salisano (3), Scandriglia (5), Stimigliano (16), Tarano (7), Toffia (5), Torri in Sabina (3), Vacone (2).

Si registrano 42 nuovi guariti: (11) Rieti – (5) Accumoli – (1) Antrodoco – (1) Cantalice – (2) Casperia – (1) Cittaducale - (1) Collalto Sabino – (1) Collegiove – (1) Contigliano – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Greccio – (1) Monteleone Sabino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Stimigliano – (1) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 2.376. Totale tamponi eseguiti: 176.301. Totale positivi: 2.708.

Nella giornata odierna la Asl di Rieti ha raggiunto le 244.000 somministrazioni. 46.000 sono le terze dosi, mentre sono 98.100 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario. 102.000 i cittadini che hanno eseguito la prima dose: di questi 143 sono i cittadini che si sono vaccinati in prima dose tra il 1 gennaio e il 3 gennaio 2022.

Nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, nuovo record di tamponi per la ricerca del virus: eseguiti 2.376 tamponi. Dal 24 dicembre 2021 a lunedì 3 gennaio 2022, il numero di tamponi eseguiti sono in totale 12.627. Lieve aumento del tasso di occupazione di pazienti Covid-19 presso il presidio ospedaliero di Rieti. Ad oggi sono 22 in totale i pazienti ricoverati: 20 in regime ordinario e 2 in intensiva. Il 90% dei ricoverati non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale. I due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva non sono vaccinati.

