Rieti, ospedale di comunità a Fara in Sabina. L'appello dell'opposizione: "Uniamo le forze"

“L’ospedale di comunità è una opportunità per un territorio in continua crescita demografica”. Il gruppo di opposizione Faramerita e il Partito democratico di Fara in Sabina, non hanno dubbi “sulla grande occasione che avrà Passo Corese per accelerare quel processo di sviluppo iniziato con la creazione del polo della logistica e che potrebbe completarsi nel campo della sanità”. A dare la spinta a questo nuovo processo l’approvazione in giunta regionale dei progetti del PNRR Sanità del Lazio.

Casa della salute nella Valle del Tevere



“Tra gli investimenti che verranno fatti da qui al 2026 - spiegano dal Pd sezione di Fara - c’è anche il piano di sviluppo per la Asl di Rieti che comprende l’ospedale di Comunità a Passo Corese”. Per il Pd farense una occasione da non farsi sfuggire e da prendere subito di petto non prima di aver ringraziato “chi a Fara in Sabina, all’interno del consiglio e fuori, ha creduto dall’inizio a questo progetto. Un grazie alla Regione e alle persone che hanno lavorato e permesso di arrivare a questo risultato”. Il potenziamento dell’offerta sanitaria era stato uno dei punti fondamentali della lista del centrosinistra Faramerita (Articolo1, PCI e Sinistra Italiana) che premeva affinché Fara in Sabina fosse messa al centro di un’area vasta, a cavallo tra la provincia di Rieti e l’area metropolitana capitolina. Insomma un primo passo è stato fatto ma ora non bisognerà commettere l’errore di restare in attesa degli sviluppi dalla Pisana ma al contrario, bisognerà attivarsi sin da subito.

“È ovviamente chiaro che siamo soltanto all’inizio e molto dovrà essere fatto, a cominciare dall’individuazione del luogo fisico dove dovrà insediarsi il plesso - fa sapere la nota di Faramerita -. Trattandosi di una svolta importante per Fara, l’ubicazione non è fattore secondario e deve essere individuata con il contributo dell’intero consiglio comunale, delle organizzazioni che rappresentano gli operatori, gli utenti nonché di tutte le forze politiche. Insomma avviare una azione collettiva”. Per questo motivo Faramerita si è già attivata per chiedere all’amministrazione comunale di convocare un tavolo per iniziare a discuterne.

