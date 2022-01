Rieti, primo nato nel 2022 al de' Lellis. Festa e tutina speciale per il piccolo Marco

03 gennaio 2022 a

Si è fatto attendere fino al terzo giorno del nuovo anno per venire alla luce ed essere così il primo nato dell'ospedale de’ Lellis di Rieti del 2022: si chiama Marco, un bellissimo bambino di 3,320 kg ed è nato questa mattina, lunedì 3 gennaio, presso il reparto di Ostetrica e Ginecologia del presidio ospedaliero di Rieti alle 11.02. Con la mamma Camilla, presente durante tutte le fasi del parto un emozionato papà Riccardo.

Il bimbo indossa una tutina brandizzata che esalta un nuovo progetto di collaborazione tra la Npc Rieti insiemecon Arieti Rugby e la Asl di Rieti denominato “Born in Rieti”. Un progetto che vuole salutare e festeggiare i primi 50 bambini nati nel 2022 presso il presidio ospedaliero di Rieti con dei piccoli omaggi che lì accompagneranno nei primi mesi di vita e che richiamano ai valori dello sport e all’appartenenza alle comunità del territorio. "La direzione aziendale della Asl di Rieti formula i migliori auguri a mamma Camilla e papà Riccardo per la nascita del piccolo Marco, ringrazia il personale sanitario del reparto e la NPC e l’ASD Arieti Rugby per la vicinanza che ancora una volta hanno dimostrato nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Rieti", si legge nel comunicato della Asl



