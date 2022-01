Rieti Covid, il bollettino del 3 gennaio: 230 nuovi casi e 64 guariti

03 gennaio 2022 a

Rieti, il Covid continua a fare paura. Nelle ultime 24 ore si registrano 230 nuovi soggetti positivi al test. E' quanto emerge dal bollettino sanitario di lunedì 3 gennaio della Asl di Rieti. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (94), Amatrice (1), Antrodoco (2), Belmonte in Sabina (2), Borgorose (2), Cantalice (12), Casaprota (1), Castel Sant'Angelo (3), Cittaducale (9), Collevecchio (3), Concerviano (2), Contigliano (6), Fara in Sabina (17), Forano (11), Greccio (3), Leonessa (2), Magliano Sabina (3), Marcetelli (1), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (4), Morro Reatino (2), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (11), Poggio Moiano (6), Poggio Nativo (7), Poggio San Lorenzo (1), Scandriglia (5), Stimigliano (9), Tarano (4), Toffia (2), Torri in Sabina (1) e Vacone (1).

Si registrano 64 nuovi guariti: (29) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (1) Casaprota – (1) Castel S. Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale - (6) Fara in Sabina – (1) Greccio – (2) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Torricella.

Numero tamponi eseguiti: 594. Totale tamponi eseguiti: 173.925. Totale positivi: 2.332.

