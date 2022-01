Rieti, fuori pista con lo slittino al Terminillo. Soccorse due ragazze

03 gennaio 2022 a

a

a

La giornata di sole, le temperature primaverili in quota hanno spinto centinaia di appassionati a trascorrere una domenica all’aria aperta e sulla poca neve che ancora resiste al Terminillo. Ma come spesso accade in questi casi non sono mancati gli incidenti o le disavventure per chi non ha proprio dimistichezza con la montagna.

Cade dallo showboard e si ferisce. Salvato dai vigili del fuoco

E così non sono mancati gli interventi da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto ieri mattina sul Terminillo, in località Sella del Vento, per recuperare due ragazze finite fuori pista dopo aver perso il controllo degli slittini su cui stavano scendendo.

Stagione invernale sul Terminillo, i consigli dei carabinieri

Grazie all’utilizzo della barella invernale e delle tecniche di risalita con contrappesi, le ragazze sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario giunto a Pian de' Valli. In questo primo fine settimana dell’anno, a supporto dei tre interventi svolti (gli altri due in provincia di Roma), hanno partecipato anche i carabinieri, il personale sanitario del 118, gli uomini della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco.

Paura al Terminillo: si perde nella nebbia, salvato escursionista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.