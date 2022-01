Rieti, incidente sulla Salaria. Muore uomo di 56 anni

02 gennaio 2022 a

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina sulla strada SS4 Salaria al Km.71, all'altezza dell'imbocco della galleria Collegiardino a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Presenti sul posto dai primi momenti i sanitari del 118 con due ambulanze e anche la Polizia stradale.

Purtroppo per il conducente, R. L., di 56 anni, non c'è stato nulla da fare: nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 per rianimarlo l'uomo è deceduto sul posto.

IN AGGIORNAMENTO

