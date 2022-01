Rieti Covid, allarme rosso a Fara in Sabina. Il caso in Consiglio

S. L. 02 gennaio 2022 a

La situazione pandemica a Fara in Sabina è stato uno dei punti discussi nell’ultimo consiglio comunale. In particolare il gruppo di minoranza Fara Merita ha espresso preoccupazione per gli ulteriori 100 nuovi positivi negli ultimi giorni sul territorio comunale che hanno portato il totale a oltre 230.

“Alle parole rassicuranti della sindaca circa la scarsa sintomatologia delle persone risultate positive - spiegano i consiglieri di Fara Merita -, abbiamo risposto con l’invito accorato a non sottovalutare la situazione perché se è vero che la variante omicron non genera un quadro clinico grave nei vaccinati, in particolare quelli con terza dose, non possiamo non ricordare che alcuni cittadini non sono vaccinati per scelta; altri non possono vaccinarsi per l’età (under 5 ) o perché affetti da patologie; l’eccessivo aumento dei casi rende impossibile o comunque meno efficace il tracciamento. La variante delta, inoltre, non è ancora scomparsa e continua a diffondersi con un quadro sintomatologico più impegnativo e l’eccessivo aumento dei contagi comporta un maggior afflusso in ospedale con conseguente sofferenza del sistema sanitario e impossibilità da parte di chi non è affetto da Covid, di accedere alle cure e alle prestazioni diagnostiche di cui necessita”.

Aspetto non secondario per Fara Merita “i numerosi contagi riscontrati tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado alla vigilia delle vacanze di Natale e auspicato da parte della sindaca e di tutta l’amministrazione, l’attuazione di tutto ciò che possa contribuire a rallentare l’epidemia e a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di vaccinarsi”.

Per la sindaca Roberto Cuneo i contagi sul territorio rappresentano “un numero elevato, che segue il trend a livello nazionale e provinciale. Come sempre sono in costante contatto con la direzione della Asl di Rieti per monitorare la situazione, che ad oggi non prevede ulteriori restrizioni per Fara in Sabina, ma certamente alta attenzione. Il dato importante - continua - è che seppur il virus è molto contagioso e i casi positivi aumentano, non abbiamo i numeri dello scorso anno per quanto riguarda le terapie intensive per effetto del vaccino che ha protetto e protegge lo stato di salute, in un momento di minori restrizioni. La nostra attenzione è massima e la Asl ha attivato un nuovo punto-tamponi a Passo Corese. Inoltre per sabato 8 gennaio, è previsto uno screening dedicato a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Fara in Sabina” ha concluso la sindaca Roberta Cuneo.

