Rieti, petardi contro il santuario di Poggio Bustone. Paura la notte di Capodanno

Fuochi d’artificio, petardi e altri botti sono stati lanciate nella notte di San Silvestro contro il Santuario francescano di Poggio Bustone. A denunciarlo attraverso i social è stato frate Renzo Cocchi che nel convento ci vive insieme ad una quindicina di altri confratelli anche loro frammaricati dell’accaduto.

“Stanotte è accaduto un episodio increscioso - ha fatto sapere frate Renzo -. Alcuni sconsiderati che oserei definire sacrileghi, hanno sparato botti e fuochi di artificio sul piazzale del Santuario a pochi metri dal convento, facendo tremare le pareti già lesionate dal sisma e prossimi alle piante”. Ma l’effetto rumoroso dei petardi ha sottolineato frate Renzo “ha spaventato gli animali che, come impazziti, hanno iniziato a correre qua e là”. Un comportamente che ha mandato su tutte le furie il frate che n on ha esitato di rimproverare come si conviene le persone presenti. “La cosa bella - ha sottolineato - è che queste persone si sono meravigliate che ho perso le staffe! A mio avviso questo non è far festa ma è pura inciviltà. Altro che buon inizio di anno!” ha tenuto a far sapere frate Renzo Cocchi dal Santuario di Poggio Bustone in un post sui social.

Il santuario di Poggio Bustone e l’attiguo convento hanno subito negli ultimi anni danni dovuti ai sismi del 2016 per i quali si sta cercando di provvedere attraverso il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza. “Per un attimo - ha concluso frate Renzo - abbiamo temuto che le pareti lesionate potessero cedere a causa delle forti vibrazioni provocate dai botti lanciati da queste persone sconsiderate”.

