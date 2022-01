Rieti Covid: oltre duemila contagiati. Open day per il vaccino alla caserma Verdirosi

02 gennaio 2022 a

Hanno superato la barriera dei duemila (2.013 per la precisione) i positivi in provincia. Un dato che conferma come la variante Omicron sia particolarmente contagiosa. E infatti, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 308 nuovi soggetti positivi al test Covid su 1.869 tamponi eseguiti. I nuovi casi sono così ripartiti per Comune: Rieti (100), Antrodoco (4), Borgorose (4), Cantalice (7), Cantalupo in Sabina (8), Casperia (3), Castel S. Angelo (4), Castel Nuovo di Farfa (3), Cittaducale (12), Cittareale (1), Collevecchio (5), Configni (3), Contigliano (4), Cottanello (1), Fara in Sabina (32), Fiamignano (2), Forano (23), Greccio (2), Labro (1), Leonessa (4), Longone Sabino (4), Magliano Sabina (9), Monte S. Giovanni (1), Montebuono (1), Monteleone Sabino (2), Montenero in Sabina (1), Montopoli in Sabina (12), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (7), Poggio Moiano (5), Poggio Nativo (2), Rivodutri (3), Rocca Sinibalda (2), Salisano (1), Scandriglia (2), Selci (4), Stimigliano (17), Tarano (2), Toffia (2), Torri in Sabina (2), Torricella in Sabina (2), Vacone (2). Si registrano 21 nuovi guariti.

Anche oggi, domenica 2 gennaio, il drive-in di via del Terminillo sarà aperto con orario 8–14. Da domani il drive-in di Rieti amplierà ulteriormente l’orario, con apertura 8-16, con contestuale aumento del numero dei posti disponibili. Presso tutti i drive-in è possibile accedere solo con prenotazione.

Nell’ambito della Campagna vaccinale antiCovid-19, la Asl ha predisposto un Open Day dedicato alla vaccinazione con vaccino Moderna che si svolgerà oggi dalle ore 8 alle ore 18 presso il centro vaccinale caserma Verdirosi (ingresso piazza Beata Colomba). Sarà possibile eseguire le dosi del ciclo primario o direttamente la dose booster di richiamo. La dose booster con Moderna può essere eseguita a prescindere dalla tipologia di vaccino somministrato in prima e seconda dose. La prenotazione del vaccino avverrà direttamente sul posto e non sarà necessario attivare la procedura online su piattaforma regionale.

