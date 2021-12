Rieti Covid, ondata di contagi. Attivati undici punti-tampone

R.R. 31 dicembre 2021 a

E’ corsa al tampone e la Asl corre ai ripari. La direzione aziendale ha deciso, con un ulteriore sforzo organizzativo e il coinvolgimento di un numero elevato di operatori sanitari, di ampliare la rete drive-in sul territorio della provincia di Rieti istituendo 11 punti di accesso in modalità drive-in (in auto) e walk-in (a piedi) per l’esecuzione del tampone per la ricerca del virus Sars CoV-2. “La predisposizione del Piano straordinario si è resa necessaria a causa dell’aumento esponenziale degli accessi registrati nell’ultima settimana presso la rete drive-in, dovuto all’andamento della curva dei contagi e alle contestuali festività natalizie” hanno fatto sapere dalla sede di via del Terminillo. Dal 24 dicembre ad oggi la Asl ha eseguito circa 7 mila tamponi, di cui 1.222 nella sola giornata di mercoledì.

A partire da oggi a Rieti capoluogo saranno attivi 2 punti per l’esecuzione dei tamponi: in via del Terminillo (aperto dal lunedì al sabato ore 8-14 modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale di via delle Ortensie (aperto dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30,modalità walk-in). Un terzo punto-tamponi di accesso sarà disponibile a Passo Corese in via Maestri del Lavoro (aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 11-13 e il martedì ore 9.30-13.30, modalità drive-in/walk-in). Il quarto punto-tamponi sarà attivo a Magliano Sabina, in via Veneto Lotti – area campo sportivo (aperto dal lunedì al venerdì ore 10 – 12, modalità drive-in/walk-in). Due punti-tamponi saranno attivi a Poggio Mirteto: in località Capacqua (aperto ogni venerdì ore 9.30-13.30, modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale Asl di via Finocchieto (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11-13, modalità drive-in). Il settimo punto-tamponi sarà attivo ad Osteria Nuova in via Mirtense presso l’area fieristica (aperto il mercoledì ore 9.30-13.30, modalità drive-in/walk-in).

L’ottavo punto-tamponi sarà attivo a Sant’Elpidio in via Petrignano presso la sede distrettuale Asl di Pescorocchiano (aperto dal lunedì al venerdì ore 10.30-12.30, modalità drive-in/walk-in). Il nono punto-tamponi sarà attivo ad Antrodocopresso la sede distrettuale Asl piazza Aldo Moro (aperto dal lunedì al venerdì ore 11-13, modalità walk-in). Il decimo punto-tamponi sarà attivo ad Accumoli presso il locale Pass in via Salaria Km 141.400 (aperto dal lunedì al venerdì ore 9-11.30, modalità drive-in/walk-in). L’undicesimo punto-tamponi sarà attivo presso il locale Pass di Amatrice area Don Minozzi (aperto ogni mercoledì ore 9-11.30, 12/26 gennaio, 9/23 febbraio, 9/23marzo a settimane alterne drive-in/walk-in).

