Rieti Covid, il bollettino del 30 dicembre: 346 positivi e 43 guariti. Morto 85enne non vaccinato

30 dicembre 2021 a

a

a

Nuovo record di contagi in un giorno nel Reatino. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 346 nuovi positivi al Covid. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza corona-virus della Asl di giovedì 30 dicembre. Nel bollettino viene data anche la notizia della morte di un anziano di 85 anni, non vaccinato, che era ricoverato all'ospedale de Lellis in terapia intensiva.

Cenone, pioggia di disdette: il 90% ha rinunciato

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 346 nuovi soggetti positivi al test a Rieti (108) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casaprota (1) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (4) – Cittaducale (15) – Collalto Sabino (1) – Collegiove (1) – Colli sul Velino (1) – Configni (1) – Contigliano (10) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (73) – Fiamignano (1) – Forano (12) – Frasso Sabino (3) – Greccio (4) – Leonessa (3) – Magliano Sabina (3) – Mompeo (3) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (6) – Orvinio (2) – Pescorocchiano (2) – Poggio Bustone (3) – Poggio Catino (3) – Poggio Mirteto (17) – Poggio Moiano (17) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Posta (1) – Salisano (1) – Scandriglia (6) – Selci (1) – Stimigliano (16) – Tarano (2) – Toffia (1) – Torri in Sabina (4) – Torricella in Sabina (4). Si registrano 43 nuovi guariti: (13) Rieti – (3) Accumoli – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Castel Nuovo di Farfa – (9) Fara in Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Nespolo – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Rivodutri – (2) Scandriglia – (2) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Toffia. Numero tamponi eseguiti: 1.222. Totale tamponi eseguiti: 168.721. Totale positivi: 1.517.

Troppi contagi, il sindaco sospende tutti gli eventi

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha deciso, con un ulteriore sforzo organizzativo e il coinvolgimento di un numero elevato di operatori sanitari, di ampliare la rete drive-in sul territorio della provincia di Rieti istituendo 11 punti di accesso in modalità drive-in (in auto) e walk-in (a piedi) per l’esecuzione del tampone per la ricerca del virus SARS CoV-2. La predisposizione del Piano straordinario si è resa necessaria a causa dell’aumento esponenziale degli accessi registrati nell’ultima settimana presso la rete drive-in, dovuto all’andamento della curva dei contagi e alle contestuali festività natalizie. Dal 24 dicembre ad oggi la Asl di Rieti ha eseguito circa 7.000 tamponi. Nella sola giornata di ieri 1.222. A partire da domani, 31 dicembre, a Rieti capoluogo saranno attivi 2 punti per l’esecuzione dei tamponi: in via del Terminillo (aperto dal lunedì al sabato ore 8:00-14:00 -modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale di via delle Ortensie (aperto dal lunedì al venerdì ore 11:30 -13:30 -modalità walk-in). Un terzo punto-tamponi di accesso sarà disponibile a Passo Corese in via Maestri del Lavoro (aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 11-13 e il martedì ore 9,30-13:30 – modalità drive-in/walk-in). Il quarto punto-tamponi sarà attivo a Magliano Sabina, in via Veneto Lotti – area campo sportivo (aperto dal lunedì al venerdì ore 10:00 – 12:00 – modalità drive-in/walk-in). Due punti-tamponi saranno attivi a Poggio Mirteto: in località Capacqua (aperto ogni venerdì ore 9:30-13:30 – modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale Asl di via Finocchieto (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00-13:00 – modalità drive-in). Il settimo punto-tamponi sarà attivo ad Osteria Nuova in via Mirtense presso l’area fieristica (aperto il mercoledì ore 9:30-13:30 – modalità drive-in/walk-in). L’ottavo punto-tamponi sarà attivo a S. Elpidio in via Petrignano presso la sede distrettuale Asl di Pescorocchiano (aperto dal lunedì al venerdì ore 10:30-12:30 – modalità drive-in/walk-in). Il nono punto-tamponi sarà attivo ad Antrodoco presso la sede distrettuale Asl piazza Aldo Moro (aperto dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00 – modalità walk-in). Il decimo punto-tamponi sarà attivo ad Accumoli presso il locale Pass in via Salaria Km 141.400 (aperto dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:30 – modalità drive-in/walk-in). L’undicesimo punto-tamponi sarà attivo presso il locale Pass di Amatrice area Don Minozzi (aperto ogni mercoledì ore 9:00-11:30 – 12/26 gennaio – 9/23 febbraio – 9/23marzo a settimane alterne – modalità drive-in/walk-in).

Contagiati salgono a 1.215. Ore in fila per un tampone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.