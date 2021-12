Rieti Covid, troppi contagi a Cittaducale. Sospesi tutti gli eventi

30 dicembre 2021 a

La salute al primo posto. E così l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma durante le feste di fine e inizio anno. “Visto l’aumento della curva dei contagi e sentiti gli organizzatori degli eventi in calendario per queste festività natalizie - sottolinea Ranalli -, per il principio di precauzione – che impone un’attenzione ancora più rigorosa in un momento in cui i dati forniti dalla Asl non sono affatto confortanti – è stato deciso di sospendere ogni tipo di attività di intrattenimento. Richiamiamo tutti i cittadini a una condotta responsabile e rispettosa delle regole vigenti e di quelle dettate dal buon senso. Non mancherà modo di recuperare gli eventi in calendario non appena la situazione tornerà alla normalità. Questo è il momento dell’attenzione da parte di tutti” conclude il sindaco Leonardo Ranalli.

