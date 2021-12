Rieti, Covid: i contagiati salgono a 1.215. Ore in fila per un tampone

L. S. 30 dicembre 2021 a

a

a

Il numero dei contagi in provincia continua a salire ma va spedita anche la campagna vaccinale antiCovid-19 che ha eseguito 239 mila somministrazioni in provincia di Rieti. Sono invece 41 mila le terze dosi, mentre il numero di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario ha raggiunto quota 98 mila. Prosegue secondo programma anche la vaccinazione pediatrica della fascia 5-11 anni presso l’hub del presidio ospedaliero di Rieti. Ad oggi le somministrazioni totali hanno raggiunto quota 534.

Covid, potenziati i posti letto all'ospedale San Camillo De Lellis

Per permettere ai reatini di aderire alla campagna vaccinale antiCovid-19 ed eseguire anche la dose di richiamo, la direzione aziendale della Asl ha deciso, a partire da oggi, di ampliare ulteriormente l’offerta vaccinale con la rimodulazione degli orari, dei giorni di apertura e delle linee vaccinali. L’offerta prevede l’apertura degli hub anche il 1° e 6 gennaio. L’Hub ex Bosi (Rieti/Cittaducale) sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20 (linea vaccinale Pfizer). L’Hub Caserma Verdirosi (Rieti) sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 18 (linea vaccinale Moderna). L’Hub della Sabina Amazon (Passo Corese) sarà aperto mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 20 (linea vaccinale Pfizer). L’Hub pediatrico istituito presso il presidio ospedaliero (Rieti) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19 (linea vaccinale Pfizer). “Presso gli hub vaccinali si accede esclusivamente con prenotazione per evitare assembramenti. Eventuali modifiche rispetto al sito di prenotazione e agli orari di somministrazione saranno comunicate ai cittadini con chiamata diretta da parte del personale Asl Rieti” ricordano dall’azienda sanitaria.

Contagi in aumento, preso d'assalto il drive in della Asl



CONTAGI IN AUMENTO

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 150 nuovi soggetti positivi al test Sars CoV-2 su 1.414 tamponi eseguiti: Rieti (51), Accumoli (2), Amatrice (6), Belmonte in Sabina (1), Borgo Velino (1), Borgorose (2), Cantalice (2), Cantalupo in Sabina (1), Cittaducale (4), Collevecchio (2), Colli sul Velino (3), Contigliano (3), Fara in Sabina (7), Fiamignano (1), Forano (6), Greccio (3), Leonessa (6), Magliano Sabina (2), Montasola (1), Montebuono (3), Monteleone Sabino (2), Montopoli in Sabina (2), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (7), Poggio Moiano (12), Rivodutri (6), Scandriglia (1), Stimigliano (3), Tarano (1), Toffia (2), Turania (4). Si registrano 40 nuovi guariti. 3 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di appartenenza, pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 1.215.

TAMPONI

Anche ieri si sono registrate lunghe file al drive in della Asl di via Togliatti. Già alle 8 di mattina la coda arrivava fino all’altezza del semaforo sulla Terminillese. Sotto ai gazebo bianchi allestiti si lavora senza soluzione di continuità, si corre da una macchina all’altra con rapidità e pazienza. Anche due ore i tempi di attesa per una media di mille tamponi al giorno da parte degli instancabili operatori sanitari.

Durante le feste di Natale nel Reatino 12 positivi ogni 100 tamponi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.