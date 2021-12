Rieti, cittadinanza benemerita per Andrea Milardi. Tutti uniti nel ricordo del papà dell'Atletica Studentesca

29 dicembre 2021 a

Il consiglio comunale di Rieti ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza benemerita ad Andrea Milardi, padre dell’Atletica Studentesca. La richiesta era stata avanzata dall’apposita commissione e il consiglio comunale nella seduta di lunedì ha ratificato senza alcun voto contrario la decisione. La città così tributa il massimo riconoscimento a uno dei simboli di sempre dello sport cittadino. Nei prossimi giorni verrà indicata la data della consegna del riconoscimento alla famiglia Milardi.

IL PRESIDENTE CASCIANI “Desidero ringraziare il consiglio comunale che, con atto di profonda sensibilità, ha conferito la cittadinanza benemerita a Andrea Milardi, indimenticato padre dell’Atletica Studentesca e faro dell’intera atletica nazionale – dice Giuliano Casciani, presidente della Studentesca Rieti – con la deliberazione della maggiore assemblea cittadina si è concretizzato un atto di grande umanità, perché tutte le forze politiche hanno riconosciuto formalmente il rilievo che Andrea ha avuto nel tessuto sociale e cittadino. Tutti lo ricordiamo, oltre che per le grandi doti professionali in ambito sportivo, anche per la coriacea umanità, il senso del rispetto e l’alto valore educativo che esprimeva con la sua azione quotidiana. Andrea non smette di mancarci; questo atto ce lo fa sentire un po’ più vicino”.

I CONSIGLIERI DONATI E ROSATI “Andrea Milardi, infatti, ha dato lustro straordinario alla città di Rieti ha coltivato e costruito le ambizioni di generazioni di ragazzi del nostro territorio promuovendo con instancabile energia attività sportive e scolastiche, anche attraverso l’Atletica Studentesca Rieti che oggi porta meritatamente il suo nome. Tale conferimento è un tassello significativo che segue le precedenti iniziative analoghe per il conferimento della massima onorificenza cittadina al vigile del fuoco Stefano Colasanti, Sandro Giovannelli, patron del meeting di atletica, Dino Morsani, scultore, Susanna Salvi etoile”.

