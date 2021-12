Rieti, petardo contro la cabina Enel di Corvaro, 200 abitazioni senza corrente

Francesca Sammarco 28 dicembre 2021 a

Nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano alcuni ragazzi hanno fatto scoppiare un petardo davanti alla cabina dell’Enel nella zona centrale di Corvaro, con il risultato che sono rimaste per ore senza corrente 216 utenze, nel quartiere centrale Le Lesche. Con il freddo di questi giorni centinaia di persone sono rimaste non solo senza riscaldamento, ma anche senza acqua per il non funzionamento delle pompe, con l’aggravante dei rischi gravi per chi è attaccato agli apparecchi elettromedicali, danni ai congelatori, agli esercizi commerciali, senza luce anche l’ufficio postale ieri mattina, lunedì 27 dicembre.

L’Enel ha cercato di ripristinare i collegamenti inizialmente da remoto, ma senza risultati costanti, perché la corrente è tornata a intermittenza con lunghi black out, poi con una squadra intervenuta nella notte sotto la pioggia e una seconda squadra tornata nella mattinata di ieri, vista la grave entità del danno.

“L’amministrazione comunale è pronta a collaborare per risolvere il problema che sembra più grave del previsto – scrive Mariano Calisse direttamente sul suo profilo Facebook - va bene la tradizione, ma facciamo attenzione, perché un divertimento senza le dovute accortezze può trasformarsi in tragedia”. E tragedia avrebbe potuto veramente essere per chi è attaccato alle apparecchiature per l’ossigeno e sono tanti i cittadini indignati che chiedono non solo di individuare i colpevoli, ma invocano punizioni e il risarcimento dei danni.



