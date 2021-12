Rieti Covid, il bollettino del 27 dicembre. I nuovi casi sono 88, i guariti 28

27 dicembre 2021 a

Il Covid fa tremare e non accenna a fermarsi l'impennata di contagi nel Reatino. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza corona-virus Asl di Rieti di lunedì 27 dicembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi soggetti positivi al test a Rieti (44) – Antrodoco (2) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (1) – Cantalice (1) – Casperia (1) – Cittaducale (2) – Cittareale (1) - Collevecchio (1) – Fara in Sabina (9) – Greccio (1) – Leonessa (1) – Magliano Sabina (5) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (3) – Morro Reatino (1) – Poggio Mirteto (8) – Poggio Moiano (2) – Rivodutri (2) – Scandriglia (1).

Si registrano 28 nuovi guariti: (14) Rieti – (2) Accumoli – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Labro – (1) Monte S. Giovanni – (1) Poggio Moiano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 720. Totale tamponi eseguiti: 164.983. 1 positivo è stato preso in carico dalla Asl territoriale di appartenenza. Pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 958.



