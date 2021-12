Rieti, incidente sulla Salaria: auto finisce contro un asino. Paura a San Giovanni Reatino

27 dicembre 2021 a

Un altro incidente stradale alle porte di Rieti, a San Giovanni Reatino per la precisione. Un altro incidente che ha visto protagonista un animale. Un asino nella mattinata di oggi 27 dicembre è stato investito sulla Salaria ed è morto sul colpo, illeso il conducente dell’auto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Capire cioè come l’animale si trovasse sulla carreggiata. Possibile che l’asino possa essere uscito da qualche proprietà nelle vicinanze.

Nei giorni scorsi, sempre nello stesso punto, un altro incidente con tre cavalli che avevano invaso la sede stradale causando un incidente stradale. Il tutto era successo nella notte del 30 novembre quando il conducente di un furgone si era trovato davanti tre cavalli, scappati da una proprietà non molto distante, e non è riuscito ad evitarli. Uno dei tre animali è deceduto nello scontro, gli altri due non sono stati feriti.

