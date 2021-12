Rieti, escursionisti si perdono nei boschi di Greccio. Salvati dai carabinieri di Contigliano

27 dicembre 2021 a

a

a

Due escursionisti sessantenni stavano facendo una passeggiata in montagna quando improvvisamente si sono resi conto di essersi smarriti, di non riuscire più a orientarsi e trovare la strada di casa.

Al comando provinciale esposto il presepe dei carabinieri

Provvidenziale è stata la telefonata al numero unico di emergenza 112 che ha immediatamente allertato la stazione carabinieri di Contigliano, competente per territorio. I militari, ottimi conoscitori della zona impervia, hanno quindi organizzato una ricerca dal basso, a piedi, mentre un elicottero dei vigili del fuoco sorvolava dall’alto l’area. In breve tempo i malcapitati sono stati rintracciati, issati a bordo del velivolo e posti in salvo.

Spaccio di centinaia di dosi di eroina, arrestati due nigeriani

I carabinieri di Rieti invitano, ancora una volta, tutti gli escursionisti amanti delle gite in montagna, a mantenersi su rotte tracciate e comunque a essere estremamente prudenti e ben equipaggiati, controllando ad esempio prima di mettersi in cammino la carica del proprio cellulare, utile appunto in caso di emergenza per allertare i soccorsi.

Spaccio di centinaia di dosi di eroina, arrestati due nigeriani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.