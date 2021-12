Rieti, potenziati i posti letto Covid all'ospedale San Camillo De Lellis

24 dicembre 2021 a

La direzione aziendale della Asl di Rieti sta predisponendo l’attivazione di ulteriori 20 posti letto Covid-19 presso il presidio ospedaliero di Rieti. La decisione è stata assunta in base alla curva dei contagi, destinata ad aumentare. Gli ulteriori posti letto andranno ad integrarsi a quelli già attivati in regime ordinario (16 unità) e in intensivo (2 unità).

De Lellis, pronto soccorso ancora sotto pressione

La decisione è stata presa anche dopo l’ultimo bollettino sanitario che ha registarti 108 nuovi contagi: Rieti (41), Amatrice (1), Belmonte in Sabina (1), Cantalice (4), Casaprota (4), Casperia (3), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (3), Collevecchio (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (13), Forano (3), Greccio (5), Magliano Sabina (3), Monte S. Giovanni (1), Montopoli in Sabina (1), Orvinio (2), Poggio Catino (5) – Poggio Mirteto (3), Poggio Moiano (4), Pozzaglia Sabina (1), Rocca Sinibalda (1) – Stimigliano (1), Tarano (2), Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2). Sono stati registrano anche 34 nuovi guariti: (5) Rieti , (3) Amatrice, (1) Borgo Velino, (2) Cittaducale – (10) Fara in Sabina – (3) Forano, (2) Magliano Sabina, (1) Montopoli in Sabina, (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano, (1) Poggio Nativo, (1) Rocca Sinibalda – (1) Torri in Sabina, (1) Turania. Numero tamponi eseguiti: 810. Totale tamponi eseguiti: 162.018. Totale positivi: 721.

Da settembre a oggi 8.500 nuovi vaccinati, 29mila le terze dosi

VACCINI e TAMPONI Durante le festività natalizie i drive-in della Asl per i tamponi saranno sempre aperti con il consueto orario 8-14. Gli unici due giorni di chiusura saranno il Natale (25 dicembre) e il Capodanno (1 gennaio). I centri vaccinali antiCovid-19 adotteranno il seguente orario Il 24 dicembre vigilia di Natale: il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto dalle ore 8 alle ore 12, mentre il centro vaccinale della Sabina Amazon di Passo Corese sarà aperto con orario 14– 20. Il centro vaccinale Verdirosi resterà chiuso. Il 25 dicembre giorno di Natale: il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto dalle ore 8 alle ore 12. Il centro vaccinale Verdirosi resterà chiuso. Il 31 dicembre il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto dalle ore 8 alle ore 12, mentre il centro vaccinale della Sabina Amazon di Passo Corese sarà aperto con orario 12– 18. Il centro vaccinale Verdirosi resterà chiuso. Il primo gennaio giorno di Capodanno: il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12. Il centro vaccinale Verdiorsi resterà chiuso. Le variazioni apportate su alcune sedute sono state disposte per consentire ai cittadini di trascorrere le festività in totale tranquillità e serenità. Le prenotazioni anticipate saranno comunicate agli interessati con chiamata diretta da parte degli operatori della Asl di Rieti.

Al De Lellis vaccinati i primi 70 bambini

