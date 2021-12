Rieti, elezioni Provincia. Lista centrodestra conferma sei consiglieri Al terzo polo un seggio

S. L. 20 dicembre 2021 a

La Provincia ha rinnovato il suo consiglio. Sono stati 863 gli aventi diritto al voto, tre le liste in campo con 25 candidati, dieci i posti disponibili da consiglieri. Centrodestra e centrosinistra hanno rinnovato la sfida anche se la novità è stata rappresentata dal terzo polo. Infatti, dei dieci consiglieri provinciali eletti, sei sono del centrodestra e tre al centrosinistra che perde un seggio proprio a beneficio del terzo polo.

Di Fazio (Pd): “Candidato sindaco entro Natale”

Per il presidente della Provincia Mariano Calisse “il centrodestra unito lascia sperare per un buon risultato per l’elezione del 2022”. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Grassi, si è invece complimentato per l’ottimo risultato raggiunto da Fabio Nobili e Paola Trambusti che premiano il lavoro svolto sul territorio”. Soddisfazione è stata espressa anche per l’elezione di Franco Gilardi da parte dei coordinatori regionali di Italia Viva, Marietta Tidei e Luciano Nobili.

Elezioni, manovre al centro per il terzo polo

Questi i nomi degli eletti in Consiglio provinciale. Per il centrodestra, lista “Territorio e Partecipazione”: Fabio Nobili (consigliere comunale Rieti), Ilario Di Loreto (assessore Comune di Stimigliano), Chiara Simonetti (assessore Comune di Ascrea), Claudia Chiarinelli (consigliere comunale Rieti), Maurizio Ramacogi (consigliere comunale Rieti), Paola Trambusti (assessore Comune di Fara in Sabina). Per il centrosinistra, lista “Rieti-Provincia”: Silvia Boccini (sindaco di Cantalice), Simone Adone (vicesindaco di Leonessa), Alessio Angelucci (consigliere comunale Rieti). Per il Terzo polo, lista “Provincia Progetto Comune”: Franco Gilardi (sindaco di Stimigliano).

