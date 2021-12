Rieti, paura Covid. A rischio festa in piazza di San Silvestro e concerto di Capodanno

L. S. 20 dicembre 2021 a

La curva dei contagi non accenna a diminuire. Anzi, negli ultimi giorni l’andamento continua a crescere sensibilmente non solo in Italia ma anche a Rieti. E così torna l’incubo di un cambio di colore per le regioni (Lazio compreso) che significherebbe adottare nuove e ulteriori restrizioni rispetto a quelle già messe in atto con apposite ordinanze in diversi Comuni, Rieti in primis.

Quindi a meno di nuove e più stringenti misure da parte del Governo, attese per questa settimana, l’amministrazione comunale sta prendendo tempo sul tradizionale concerto di Capodanno al teatro Flavio Vespasiano dove il pubblico avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno ascoltando musica classica. Ma soprattutto i timori sono rivolti anche per la notte di San Silvestro dove l’amministrazione e le associazioni di categoria erano al lavoro per organizzare in piazza Mazzini il concertone di fine anno con tanto di brindisi e fuochi di artificio. Il vicesindaco Daniele Sinibaldi proprio al Corriere di Rieti aveva fatto sapere che il tutto era “in fase di affidamento con le aziende che devono farci i preventivi”.

Per ora tutto sospeso in attesa di notizie dal governo e da Zingaretti con il Lazio che potrebbe diventare già dopo Natale zona gialla. Una situazione, questa, che potrebbe avere ripercussioni su tutti gli eventi già programmati e iniziati che rischiano in alcuni casi di essere modificati o addirittura la sospensione come gli appuntamenti culturali de “La valle del primo presepe”, percorso culturale, ambientale e religioso che unisce Greccio a Rieti sulle orme di San Francesco che prevede una serie di eventi che culmineranno la rievocazione storica del primo presepe a Greccio.



