Il Comune di Rieti assume anche gli ultimi lavoratori socialmente utili

Firmeranno il contratto entro il mese per entrare in servizio dal primo gennaio prossimo. Sono gli ultimi 3 lavoratori socialmente utili stabilizzati dall’amministrazione comunale dopo vent’anni di precariato, gli ultimi dei 12 complessivi via via assunti negli scorsi anni.

Fanno parte dell’infornata delle 30 assunzioni a Palazzo di Città annunciate da mesi dall’assessore Oreste De Santis, di cui 16 già compiute – tra le quali la dirigente della Ragioneria, Paola De Biaggio - e a cui si aggiungono 2 persone inquadrate nella categoria C (funzioni amministrative e di tenuta della contabilità), 3 lavoratori socialmente utili e 3 verticalizzazioni – o progressioni verticali con il passaggio da una categoria a quella superiore –, che firmeranno il contratto entro fine dicembre, più 8 operai “somministrati” dall’ufficio di collocamento e che dovrebbero essere destinati all’ufficio Manutenzione del Comune, che negli anni ha sofferto un progressivo e sensibile calo degli addetti. “Dopo questa operazione – commenta De Santis –, di cui siamo particolarmente orgogliosi, ogni casella dell’organigramma del Comune è stata occupata".

"Faccio notare che tra le nostre assunzioni e l’apertura delle graduatorie per gli altri Comuni, spesso piccoli e che non ce la fanno a sostenere i costi di un concorso, noi daremo lavoro a un centinaio di persone, un risultato per il quale ringrazio la dirigente Sonia Salvi e tutto l’ufficio del Personale oltreché i sindacati che ci sono stati sempre vicino. Ricordo infine – conclude l’assessore – l’apertura delle progressioni orizzontali (avanzamento all’interno di ciascuna categoria) più la realizzazione di 4 posizioni organizzative”. Con le 30 assunzioni la pianta organica del Comune salirà a 310 unità.

