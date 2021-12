Rieti, elezioni provinciali. La sfida è tra tre liste

18 dicembre 2021 a

La Provincia rinnova oggi, 18 dicembere, il suo consiglio. L’unico seggio istituito presso il Palazzo d’Oltrevelino verrà aperto alle 8 e chiuso alle 22. Subito dopo inizierà lo spoglio. Saranno 863 gli aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali), tre le liste in campo con 25 candidati, dieci i posti disponibili da consiglieri. Centrodestra e centrosinistra in campo, ma la novità di questa tornata elettorale è rappresentata dal terzo polo in campo con la lista Provincia progetto comune. Proprio la presenza del terzo polo potrebbe rompere determinati equilibri cambiando le carte in tavola.

Attualmente dei dieci consigliere provinciali, sei fanno riferimento al centrodestra e quattro al centrosinistra. Ma la presenza della terza lista potrebbe stasera cambiare i numeri e mandare segnali importanti. Non tanto all’attuale maggioranza in provincia che continuera a guidare l’ente senza troppi scossoni, quanto ai riflessi che il voto di oggi potrebbe avere per le prossime amministrative di Rieti nelle quali i due (o tre) schieramento sono ancora al lavoro alla ricerca di equilibri e perimenti tutti ancora variabili. Il rinnovo della Provincia previsto per oggi però non è solo, quindi, una questione di numeri. Oltre a provare a minare la maggioranza di centrodestra che appoggia il presidente Mariano Calisse (6 a 4), c’è anche e soprattutto tanta politica. Mosse e strategie che possono, anzi devono, essere proiettate alla primavera 2022 quando verrà eletto il nuovo sindaco di Rieti. Il centrodestra oggi si presenta nella sua classica formazione tipo a tre punte (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) e solo questo è un messaggio di forza e compattezza. Il centrosinistra perde invece qualche pezzo.

Per la Provincia Pd e area vicino all’ex sindaco di Rieti Simone Petrangeli vanno insieme compatti ma per strada perdono pezzi importanti come Partito socialista, Italia Viva e movimenti civici che fanno riferimento al gruppo Uniti per Rieti. Il responso che uscirà stasera dall’unica urna della Provincia potrebbe cambiare scenari politici sulla città di Rieti. Magari non sconvolgerli, ma sicuramente potrebbe ridisegnare i confini delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. E forse anche del terzo polo.

