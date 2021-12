Rieti, obbligo di vaccino a scuola, scatta la corsa alle prenotazioni

Monica Puliti 17 dicembre 2021 a

a

a

Tutti rispettosi della normativa che li vuole vaccinati, che abbiano prenotato il vaccino da fare entro 20 giorni o motivi di salute tali da non potersi sottoporre alla somministrazione, debitamente certificati. “Ieri (mercoledì, ndr), primo giorno di obbligo vaccinale per il personale scolastico, ho spedito 10 inviti ad altrettante persone che non si sono presentate sul posto di lavoro. A parte 2 di loro, i rimanenti avevano tutti motivi validi per poter rimanere a casa”. Il preside Giovanni Luca Barbonetti -che dirige, da solo, una fetta importante della scuola reatina considerato l’alto numero di studenti, 1.500, che frequentano l’istituto di istruzione superiore “Aldo Moro” e il liceo “Lorenzo Rocci” di Passo Corese – si dice positivamente colpito dal bilancio del primo giorno di scuola con l’obbligo del vaccino che ha mandato in soffitta il certificato verde come lasciapassare per andare al lavoro.

Vaccino per i primi 70 bambini

“Sinceramente mi aspettavo molto peggio – aggiunge - Mentre all’istituto comprensivo non si è registrato un solo caso di un professore o di un altro dipendente che non si sia presentato, all’Aldo Moro abbiamo 2 irriducibili, 2 professori che non hanno presentato alcuna giustificazione per la loro assenza. In altri 8 casi di persone assenti ci si è giustificati dicendo di aver prenotato il vaccino, qualcuno è in aspettativa, qualcun altro è malato o gode del congedo parentale”. Meglio ancora al liceo classico Varrone e al liceo scientifico Jucci di Rieti oltreché all’istituto comprensivo Galilei di Cittaducale, diretti dalla preside Stefania Santarelli. “Non ho registrato una sola assenza – sottolinea -, c’è invece chi si è vaccinato il giorno prima che diventasse obbligatorio il vaccino o chi ha prenotato la somministrazione”.

Da settembre a oggi 8.500 nuovi vaccinati, 29mila le terze dosi

Un obbligo che riguarda tutto il personale scolastico: dai presidi ai collaboratori passando per i docenti e il personale Ata, sia a tempo determinato che indeterminato e la cui inosservanza comporta l’immediata sospensione dal servizio con la conservazione però del rapporto di lavoro; durante la sospensione – che scatta dopo 5 giorni di assenza ingiustificata - il dipendente non percepisce lo stipendio né altro compenso fino alla comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

Al De Lellis vaccinati i primi 70 bambini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.